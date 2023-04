Polizei-​Kontrolle am Car-​Friday in Gmünd

Die Polizei hat am Freitag die Auto-​Poser und Tuning-​Szene in Schwäbisch Gmünd kontrolliert. Auf dem Gelände der Straßenmeisterei nahm sie auffällige Autos unter die Lupe.

Freitag, 07. April 2023

Thorsten Vaas

Auf dem Hof der Gmünder Straßenmeisterei röhrt der Auspuff, zwischen Reifen und Radkasten ist kaum Platz für den kleinen Finger: Tiefer, breiter, lauter sind Attribute, die der Tuning-​Szene wichtig sind. Auffallen ist das A und O, besonders am Karfreitag, der in der Szene zum Car-​Friday erklärt wurde. „Von uns bekommen sie die Aufmerksamkeit“, sagte ein Sprecher des Aalener Polizeipräsidiums, das am Feiertag aufgemotzte Autos unter die Lupe genommen hat. Um die Mittagszeit waren es an die 100 Fahrzeuge, die die Polizisten von der B 29 gelotst und zusammen mit Dekra-​Sachverständigen auf technische Veränderungen hin inspiziert hatten. War alles in den Papieren eingetragen, konnte die Fahrt weitergehen. Bei zweien allerdings ordnete die Bußgeldstelle gleich ein Gutachten an — wobei die Zahl der Verstöße noch höher ausfallen kann. Die Kontrolle dauert bis in den Abend, genaue Zahlen und Vorfälle will die Polizei nach der Auswertung am Dienstag berichten. Übrigens: Neben der Tuning-​Szene lag ein Schwerpunkt auf so genannten Posern, die unnütz durch die Stadt fahren, um anzugeben. „Die sind nicht einfach zu kontrollieren“, sagte der Polizei-​Sprecher. Man müsse sie in flagranti erwischen. Zudem war das trübe Freitagswetter nicht unbedingt posertauglich.







