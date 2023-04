Waldstetten behebt Unwetter-​Schaden in Kapellengasse

Foto: gdew

In Waldstetten wird derzeit ein Hochwasserschaden repariert. 70.000 Euro kostet das Projekt die Gemeinde – denn die Versicherung zahlt nicht.

Freitag, 07. April 2023

Thorsten Vaas

25 Sekunden Lesedauer



Ein Unwetter am 30. Juni 2022 richtete den Schaden in der Kapellengasse auf Höhe des Kreuzungsbereiches Almenweg/​Schlatthof an. Nachdem ein Schachtdeckel verklemmte, kam es zu einem Rückstau. Dadurch wurde die Straßendecke der Kapellengasse unterspült. „Nachdem Versicherungen derartige Schäden nicht decken, kommt die Gemeinde Waldstetten voll für den Unwetterschaden auf“, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Die Tiefbauarbeiten kosten 70.000 Euro und kommen nun gut voran. Davon überzeugten sich Bürgermeistern Michael Rembold und Ortsbaumeisterin Maren Zengerle bei einem Termin vor Ort.

