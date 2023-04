Ausflugstipp zu Ostern: Auf dem Motorrad von Lorch durchs Stauferland

Foto: Tourismus Ostalb

Das traditionsreiche Kloster Lorch ist eine der Sehenswürdigkeiten der Motorrad– und Oldtimertour 2 des Ostalbkreises. Auf rund 150 Kilometern schlängelt sich diese durch die erweiterte Region.

Samstag, 08. April 2023

Benjamin Richter

44 Sekunden Lesedauer



Beginn dieser Tour ist die Stadt Lorch im Herzen des Stauferlandes. Sie bietet beste Voraussetzungen für Groß und Klein. Vom Kloster Lorch bis hin zum früheren Römerkastell mit dem „Limesknie“ und rekonstruierten römischen Wachturm mit Palisaden.

Danach geht es nach Wäschenbeuren, zum „Wäscherschlössle“. An Schwäbisch Gmünd vorbei gelangen Sie zum Schloss Hohenstadt mit Heckengarten. Wenige Kilometer entfernt befindet sich die Ruine Wöllstein mit der restaurierten Jakobskapelle.

Am Schloss Untergröningen vorbei geht‘s zum Aussichtsturm „Hagbergturm“ in Gschwend. Eine dreidimensionale Zeitreise in die Römerzeit und virtuelle Limeswelten im Archäologischen Park in Welzheim runden die Tour ab, ehe es wieder zum Ausgangspunkt geht.





Ausführlich beschrieben wird das Kloster Lorch, wie viele andere Ausflugstipps, unter deine​-ostalb​.de, und hier ist der Ausgangspunkt der Biker– und Oldtimerroute ebenfalls zu finden. Auch auf komoot wird das Kloster Lorch erwähnt. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



252 Aufrufe

178 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen