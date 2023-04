Der Osterhase hat alle Hände voll zu tun

Foto: Hans Wiedmann

Im Jahr isst der durchschnittliche Deutsche 239 Eier, davon wohl mindestens eines an diesem Sonntag. Gäbe es den Osterhasen – und liebe Kinder, wer wollte behaupten, dass es ihn nicht gibt –, er müsste zum Fest mindestens 314.000 Eier im Ostalbkreis an den Mann und die Frau bringen.

Samstag, 08. April 2023

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Zu Fuß gehen ist da schon mal keine Option mehr. Etwas schneller ist man mit dem E-​Scooter unterwegs, der seit Jahresfrist in Gmünd ausgeliehen und fast überall im Stadtgebiet abgestellt werden kann.

Aber wer sorgt eigentlich dafür, dass quasi immer – zumindest in der Kernstadt – ganz in der Nähe ein genügend aufgeladenes Exemplar zur Hand ist? Unser Redakteur hat sich für die Reportage in der aktuellen Beilage „Wochenende“ auf die Spuren der Mitarbeiter von Lime und Zeus, der beiden in Gmünd tätigen Anbieter, begeben – und kann mit einem verbreiteten Irrglauben aufräumen.





Nach Mögglingen ist es mit dem Elektroroller dann doch etwas weit, da nimmt man besser Bus, Bahn oder Auto. Dann, findet unser Mitarbeiter, soll man jedoch dringend in die Gemeinde hinein– statt nur daran vorbeifahren. Welche Sehenswürdigkeiten und heimatgeschichtlichen Kleinodien Mögglingen zu bieten – und was es mit dem „Makkilo-​Geist“ auf sich hat, erfahren Sie auf der Schauorte-​Seite.Abgerundet wird die Wochenendbeilage wie immer von Rätselspaß, Vereinsberichten und gelungenen Leserfotos. Gegen ein Ei als Snack zur Lektüre ist gerade heute nichts zu sagen – vorausgesetzt, der fleißige Eierbote ist bereits vorübergehoppelt.

