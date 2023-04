Drei Musikkapellen begeisterten das Publikum in Heuchlingen

Mit Pauken und Trompeten präsentierte der Musikverein Heuchlingen sein Frühjahrskonzert und bot dabei auch dem eigenen musikalischen Nachwuchs eine Plattform. Als Gastkapelle traten die Musikerinnen und Musiker aus dem benachbarten Ort Mögglingen auf die Bühne.

Samstag, 08. April 2023

Gerold Bauer

Unter der Leitung von Roland Munz starteten die jungen Musiker aus dem Dorf an der Lein in das musikalische Programm — unter anderem mit dem Stück „Wonderful Rockmachine“, das Soloteile für verschiedene Instrumente beinhaltete. So konnten die jungen Instrumentalisten ihr vielfältiges Können unter Beweis stellen.

Anschließend betrat als Gastkapelle der Musikverein Mögglingen unter der Leitung von Peter Schaile die Bühne und begeisterte gleich zu Beginn mit dem Konzertmarsch „Arsenal“das zahlreich erschienene Publikum. Dasaktive Orchester des Musikvereins Heuchlingen verdiente sich unter anderem mit Filmmusik den Beifall.





