TSGV Waldstetten: 4:0 gegen Plattenhardt

Foto: Stoppany

Der Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten hat sich im Heimspiel gegen den TSVgg Plattenhardt am Ende deutlich mit 4:0 durchgesetzt und damit im achten Rückrundenspiel seinen sechsten Sieg eingefahren.

Samstag, 08. April 2023

Alex Vogt

32 Sekunden Lesedauer



Die Waldstetter sind am Karsamstag ihrer Favoritenrolle gegen die auf Rang 16 platzierten Gäste aus Plattenhardt gerecht geworden. Doch bei diesem 4:0-Heimerfolg war zunächst Geduld gefragt, fielen die vier Treffer nach einer torlosen ersten Hälfte doch erst im zweiten Durchgang.



Jonas Kleinmann traf in der 54. Minute zum 1:0, Felix Bauer (74.), Jannik Kurfess (81.) und Simon Fröhlich (83.) schraubten die Führung noch in die Höhe. Mit 45 Punkten rangiert der TSGV Waldstetten nun in der zweiten Landesliga-​Staffel auf dem fünften Tabellenplatz.





Den ausführlichen Spielbericht des TSGV Waldstetten lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 11. April.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



85 Aufrufe

128 Wörter

16 Minuten Online



Beitrag teilen