Waldstetten: Trauer um Friedrich Bay

Der ehrenamtliche Naturschutz in Schwäbisch Gmünd und im Ostalbkreis trauert um Dr. Friedrich Bay. Er starb am vergangenen Sonntag, zwei Wochen vor seinem 83. Geburtstag.

„Mit Frieder Bay verlieren wir einen liebenswerten und engagierten Mitstreiter, der uns allen mit seiner Kompetenz, seiner Freundlichkeit und Geduld ein Vorbild war“, sagt Walter Beck, Sprecher des Arbeitskreises Naturschutz Ostwürttemberg (ANO), Raum Schwäbisch Gmünd.Friedrich Bay leitete über drei Jahrzehnte die Ortsgruppe Schwäbisch Gmünd des Naturschutzbundes (NABU) von ihrer Gründung 1977 bis 2010 und war aktives Mitglied des ANO. Dreimal war er außerdem Vorsitzender des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd.Bays besonderer Arbeitsschwerpunkt waren die Amphibien. So leitete er viele Jahre die Arbeitsgruppe Amphibienschutz des NKV und war in den Monaten März und April fast täglich am Schießtalsee. Dort organisierte und betreute er Helfer, die wandernde Amphibien vom Wald über die Richard-​Bullinger-​Straße zum See und nach dem Ablaichen wieder in den Wald trugen. Als 2013 bis 2015 schließlich die Kleintiertunnel unter der Straße gebaut wurden, vertrat er bei den wöchentlichen Bau-​Besprechungen die Belange des Naturschutzes und verfolgte später zusammen mit den Helfern die Erfolge dieser Baumaßnahme.In der Vergangenheit hatte sich Bay für die Schaffung und den Schutz von Fledermausquartieren in den Höhlen der Schwäbischen Alb und den Bunkern bei Waldstetten engagiert und vogelkundliche Untersuchungen in den Naturschutzgebieten des Gmünder Raums durchgeführt. Nach einem Pädagogikstudium in Tübingen und einer kurzen Assistentenzeit in Ludwigsburg unterrichtete Bay von 1969 bis zu seiner Pensionierung 2005 als Professor für Biologie und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Daneben promovierte er in den Siebzigerjahren in Tübingen über den Einfluss von Licht auf die Aktivität von Fledermäusen. Neben dem Naturschutz engagierte sich Friedrich Bay im Gemeinderat der Evangelischen Kirche in Waldstetten, im Elternbeirat des Scheffold-​Gymnasiums und als Ehrenpräsident bei den Pfadfindern im Stamm Einhorn. Für seine vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten erhielt er 2004 das Bundesverdienstkreuz am Bande.

