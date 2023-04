Comedia Vocale gibt ein Benefiz-​Konzert für die Förderstiftung Abtsmünd

Foto: cv-​pr

Die a-​capela-​Gruppe Comedia Vocale gastiert am Samstag, 29. April, im St. Jakobusgymnasium in Abtsgmünd. Der Erlös dient der Förderstiftung „selbst bestimmt.leben“ in Abtsgmünd

Sonntag, 09. April 2023

Gerold Bauer

17 Sekunden Lesedauer



Evergreens der Comedian Harmonists werden genauso perfekt intoniert wie Songs moderner Boygroups, also garantiert ein unterhaltsamer Abend. Beginn ist um 19.30 Uhr, Saalöffnung schon um 18.30 Uhr. Karten zu 16 Euro gibt es bei der Gemeindekasse Abtsgmünd, bei Wein Blum und Getränke Meyer in Abtsgmünd.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



132 Aufrufe

70 Wörter

24 Minuten Online



Beitrag teilen