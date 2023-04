Die Rems-​Zeitung wünscht allen Leserinnen und Lesern ein frohes Osterfest!

Foto: Ursula Dubisar

So wie der Karfreitag für das Leiden steht, verbinden Menschen mit Ostern die Freude; zum Beispiel am Erwachen der Natur oder an bunten Blumen und Ostereiern – wie bei dieser schönen Dekoration in Hohenstadt.

Sonntag, 09. April 2023

Gerold Bauer

Die Osterbotschaft signalisiert, dass am Ende einer schweren Zeit sich Alles auch wieder zum Guten wenden kann. Trotz aktueller Krisen sollte man also in diesen Tagen lieber zuversichtlich nach vorne blicken statt zu resignieren. In diesem Sinne wünscht die Rems-​Zeitung allen Leserinnen und Lesern ein frohes Osterfest!







Unsere nächste Ausgabe erscheint dann am Dienstag, 11. April.

