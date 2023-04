E-​Scooter in Gmünd: Die Akkus füllen sich nicht über Nacht

Foto: bri

Man hört immer wieder: E-​Scooter werden nachts eingesammelt. Ein Blick in die Apps der Anbieter zeigt: Dem ist nicht so. Ein Streifzug durch Gmünd auf den Spuren derer, die das Geschäft mit den Elektrorollern am Laufen halten.

Sonntag, 09. April 2023

Benjamin Richter

1 Minute 45 Sekunden Lesedauer



Das Auto: als Verbrenner eine Umweltsünde, als Stromer teuer, aber irgendwie unverzichtbar. Das Fahrrad: viel besser fürs Klimagewissen, aber auf der Mehrheit der Routen in Gmünd fast halsbrecherisch zu fahren. Der Bus: für die einen praktisch, den anderen zu unflexibel.

Es herrscht Schubladendenken beim Verkehr in Gmünd. Der E-​Scooter, vor einem Jahr auf der Bildfläche erschienen, sucht hier noch seine Nische: Seit dem Start im April 2022 hat sich an der Kontroverse über das Verkehrsmittel nichts geändert.

Die Meinungen klaffen auseinander. Die einen sind begeistert, nutzen die Leihroller gern für Wege im Stadtgebiet. Die anderen bemängeln, dass sie oft quer auf den Gehwegen stehen oder liegen. Nicht wenige würden die E-​Scooter vermutlich gern wieder abschaffen, wie es zum Beispiel in Paris nach einem Volksentscheid am vergangenen Wochenende wohl geschehen wird.

Um Sinn und Unsinn eines Verkehrsmittels richtig einordnen zu können, kann es sich lohnen, sich intensiver damit zu befassen. Zu versuchen, es zu verstehen. Denn die E-​Scooter sind ja nicht aus sich heraus immer und überall voll aufgeladen verfügbar. Es bedarf Menschen, die das System am Laufen halten.

Gemeinhin wird das Bild der Mitarbeiter der Anbieter Lime und Zeus gezeichnet, die in der Nacht, wenn alle schlafen, als Wächter der Gmünder Mikromobilität durch die Straßen und Gässle ziehen. Bekannt ist, dass Zeus die Akkus austauscht, während Lime die kompletten Roller zum Aufladen nach Fellbach fährt, sobald die Batterie ein gewisses Level unterschreitet.

Für diese Reportage fragte die Rems-​Zeitung bei beiden Firmen an, ob es möglich wäre, die Mitarbeiter auf ihrer Runde durch Gmünd zu begleiten. Zeus ließ die schriftliche Anfrage auch Tage nach Ablauf der gesetzten Frist unbeantwortet, war unter einer für Presseanfragen eingerichteten Telefonnummer auch zu den vermeintlichen Bürozeiten nicht zu erreichen.

Von einem Sprecher der Firma Lime wurde mitgeteilt, dass ein Begleiten der Ladeassistenten in den Großstädten einfacher einzurichten sei, für Gmünd aber nicht versprochen werden könne. Konkrete Fragen nach der Bilanz aus dem ersten Jahr in Gmünd, in Bezug auf Nutzer– und Fahrtenzahlen sowie das Abstellverhalten und Unfälle, ließen beide Anbieter unbeantwortet.





Warum sich an Lime-​Scootern in Nürnberg die Akkus tauschen lassen, während sie bei den Fahrzeugen in Gmünd fest verbaut sind, und wie die Expertenmeinung zum Free-​Floating-​Modell lautet, das und noch einiges mehr erfahren Sie am Samstag in der Reportage der Wochenendbeilage in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die gesamte Ausgabe auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



529 Aufrufe

422 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen