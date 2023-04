Ostern in Schwäbisch Gmünd mit Münsterchor und Choralschola

Ostern ist für gläubige Christen der Höhepunkt des Kirchenjahres. Nachdem Jesus durch seinen Tod am Kreuz symbolisch für alle Sünden der Menschen gebüßt und sie damit erlöst hat, wird er von den Toten auferstehen als Signal für alle, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Mit besonderen Gottesdiensten feierte die Münstergemeinde dementsprechend das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu Christi.

Es begann mit der Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu am Gründonnerstag. Diese Feier wurde durch die Choralschola mitgestaltet. Am Karfreitag sang der Münsterchor nachmittags in der Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu Christi die „Johannespassion“ von Wolfram Menschick sowie mehrstimmige Passionschöre. Den Abschluss des Karfreitags bildet die Andacht mit Gesang der Klagelieder um 18 Uhr. Die Osternacht am Karsamstag um 20 Uhr wurde im Schein von Kerzen musikalisch wieder von der Choralschola des Münsters mitgestaltet.

