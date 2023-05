Eine Taschenuhr steht für Klassenbewusstsein

Foto: emv

Der Edelmetallverband in der Bocksgasse kann passend zum Tag der Arbeit am 1. Mai mit einer Rarität aufwarten. Zum 100. Jahrestag des Sturms auf die Bastille fand in Paris vom 14. bis 21. Juli 1889 der Internationale Arbeiterkongress statt. Eine Uhr erzählt die Geschichte dieses Kongresses. Nur durch Zufall ist dieses Erinnerungsstück erhalten geblieben.

Montag, 01. Mai 2023

Franz Graser

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer







Der Internationale Arbeiterkongress gab einer Schweizer Uhrmachergenossenschaft die Erlaubnis, einen sogenannten Arbeiter-​Chronometer herzustellen, der diese Forderung auf der Frontseite der originalen Taschenuhr zeigt. Auf der Rückseite trägt der Chronometer die bekannte Devise „Arbeiter aller Länder, vereinigt euch zur Vertheidigung euerer Rechte.“ Diese Taschenuhr wurde von Arbeiterführern getragen. Heute ist diese Uhr extrem selten. Nur wenige Museen und Sammler besitzen ein Exemplar. Ein Gmünder Silbersammler konnte diese Uhr vor dem Einschmelzen retten.





Diese aus Silber gefertigte Taschenuhr kann beim Edelmetallverband in der Bocksgasse 38 besichtigt werden. Auf dem Gehäusedeckel der Taschenuhr befindet sich ein Künstlerrelief, das stellvertretend für die Arbeiterschaft einen Schmied sowie einen Bergmann zeigt, welche sich die Hände reichen. Zwischen beiden steht Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, mit einem Lorbeerzweig in ihrer rechten und einem Dreieck als stilisierte Waage in ihrer linken Hand.





Weitere Details lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Rems-​Zeitung.





Die Rems-​Zeitung ist auch im Online-​Direktkauf bei iKiosk erhältlich.



Auf dem Kongress wurde unter anderem die Zweite Internationale begründet. Die Delegation des Deutschen Kaiserreiches unter Leitung der Sozialdemokraten August Bebel und Wilhelm Liebknecht war mit 81 Gewerkschaftsfunktionären und Arbeiterführern auf dem Arbeiterkongress vertreten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



129 Aufrufe

248 Wörter

43 Minuten Online



Beitrag teilen