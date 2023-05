Fußball: Bauer schießt Waldstetten in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg

Foto: Stoppany

In der Fußball-​Landesliga hat der TSGV Waldstetten an diesem Wochenende den TSV Bad Boll empfangen. In einer umkämpften Partie hat sich Waldstetten am Ende glücklich und knapp, mit 2:1 (0:1), durchgesetzt. „Es war natürlich wichtig, diese drei Punkte einzufahren nach der Niederlage gegen Neresheim in der vergangenen Woche. Es war ein schwieriges Spiel, was wir aber auch erwartet hatten“, resümierte TSGV-​Trainer Bernd Maier nach dem Schlusspfiff.

Montag, 01. Mai 2023

Thomas Ringhofer

1 Minute 8 Sekunden Lesedauer



Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase waren es die Gäste, die es in der Offensive deutlich besser machten. Nach einem der langen Einwürfe von Pascal Hartmann kam in der Mitte Jospi Skrobic zum Abschluss, schoss jedoch deutlich drüber (11. Minute). Nur eine Minute später dann erreichte ein langer Ball den Bad Boller Marcel Mädel, der direkt abzog, jedoch im stark reagierenden Schlussmann Max Helmli seinen Meister fand (12.). Diese beiden Gelegenheiten waren den Waldstettern jedoch nicht Warnung genug. So erreichte eine Mädel-​Flanke den in der Mitte sträflich alleingelassenen Skrobic, der es diesmal per Kopf besser machte und zum 1:0 für die Gäste einnickte (15.). Da es mit den Flanken so gut funktionierte, bediente Niklas Greß in der Mitte Mädel, der aber erneut an Helmli scheitern sollte (17.).







Wie Waldstetten das Spiel nach der Pause drehte, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



257 Aufrufe

273 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen