Gelungene Party der SG Bettringen

Foto: astavi

Über 2300 Besucher haben zusammen mit der Sportgemeinde Bettringen das 35. Maifest gefeiert. Sowohl die Partyband „Die Illertaler“ als auch die kulinarischen Spezialitäten am Maifeiertag haben die Festgäste überzeugt.

Montag, 01. Mai 2023

Franz Graser

Seit Jahren sorgen die Fußballer der Sportfreunde in Bettringen nicht nur auf dem Rasen für Furore, sondern auch bei vielen Festen. Der Sonntag, 30. April, der Maifeiertagbildeten keine Ausnahme. Trotz kühler Außentemperaturen herrschte bei der 35. Auflage des Maifestes der Fußballabteilung wieder eine großartige Stimmung.







1100 Besucher hatten sich für die Musikparty am Samstag bereits Karten im Vorverkauf reserviert, eine große Zahl versuchte außerdem ihr Glück an der Abendkasse. Aus diesem Grund konnte die zwölfköpfige Partyband „Illertaler“ aus Illertissen die Stimmung erst eine halbe Stunde später anheizen können. Dann sorgten sie aber im bayerisch-​schwäbischen Stil für eine heiße Partynacht, so dass viele mit Tanz und Gesang mitmachen konnten.





Auch viele Stadt– und Gemeinderäte sowie Gmünds Rathauschef Richard Arnold mit Begleitung ließen sich von der Band inspirieren. Schon mit den ersten Tönen luden die Musiker aus den Landkreis Neu-​Ulm ein „auf eine unvergessliche Partynacht. Für die Ewigkeit. Live auf der Bühne“. Und dieses Versprechen haben die talentierte junge Damen und Männer gehalten.





Auch am 1. Mai strömten die Besucher in Massen ins Festzelt. Das trainierte Personal der Fußballabteilung bestand auch diese Prüfung. Denn sie hatten sich darauf bestens vorbereitet und konnten die Festgäste mit einem reichhaltigen Angebot an Getränken und Speisen versorgen, wenn auch Wartezeiten manchmal nicht zu vermeiden waren.

