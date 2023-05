Bettringen: Autobrand im Hirschfeld

Foto: astavi

Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr geriet ein Auto in der Rebhuhnstraße in Bettringen in Brand. Die Polizei ermittelt derzeit die Brandursache.

Mittwoch, 10. Mai 2023

Sarah Fleischer

22 Sekunden Lesedauer



Die Fahrerin des Wagens bemerkte während ihrer Fahrt durch den Rebhuhnweg am Dienstagabend Rauch, der aus dem Motorraum aufstieg. Die Frau stellte das Auto ab und suchte Hilfe bei einem Bekannten. Währenddessen brannte das Fahrzeug vollständig aus, wobei laut Polizei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Das Feuer wurde von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd gelöscht. Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd haben bezüglich der Brandursache entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



186 Aufrufe

91 Wörter

24 Minuten Online



Beitrag teilen