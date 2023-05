Naturbadesee im Schießtal: Wiedereröffnung mit Beachparty

Am 13. Mai wird der reaktivierte unt teilweise neu gestaltete Naturbadesee im Schießtal offiziell eröffnet. Bei der kostenlosen Feier ist für Jung und Alt vieles geboten.

Mittwoch, 10. Mai 2023

Gerold Bauer

Bürgerinnen und Bürger sind zur Eröffnung des Schießtalsees im Bud Spencer Freibad mit einer kostenlosen Beach Party und vielen Angeboten am Samstag, 13. Mai, ab 11 Uhr, eingeladen. Nach der offiziellen Freigabe durch Oberbürgermeister Richard Arnold und Peter Ernst, Geschäftsführer der Bäderbetriebe, können die ersten Badegäste um zirka 12 Uhr das Badevergnügen im Natursee ausprobieren. Wer nicht gleich ins kühle Nass eintauchen möchte, kann mit dem Stand-​Up Paddle über den See gleiten. Wer den Natursee mit der großen Liegewiese, Kiesstrand, Wassersteg mit Schwimminsel einfach nur begutachten möchte ist ebenfalls herzlich willkommen.Die Beach Party bietet bis zirka 18 Uhr ein kulinarisches Angebot mit Leckereien und Getränken umrahmt mit sommerlichen Beats und einer Chill Out Zone zum Relaxen. Sogar das Gmünder Einhorn versteckt sich im Freibad und wartet auf pfiffige Entdecker. Die ganze Familie kann bei der witzigen Social Media Aktion mitmachen. Für die jüngeren Gäste gibt es eine Hüpfburg und viele weitere Aktionen. Der Eintritt ist frei. (swgd)

