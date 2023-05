Neue Reifen für Karl Geiger: Weltmeister zu Gast bei WWG Autowelt

Foto: Hostrup Fotografie Thomas Zehnder

Zum ersten Mal hat Skisprungweltmeister Karl Geiger die Reifen seines Autos bei der WWG Autowelt in Schwäbisch Gmünd wechseln lassen. Der Oberstdorfer und Markenbotschafter des Autohauses bezeichnet sich selbst als „eher gemütlichen Fahrer“.

Mittwoch, 10. Mai 2023

Benjamin Richter

Bei der Frage, ob es Anfang Mai, rund vier Wochen nach Ostern, nicht schon etwas spät sei für den Reifenwechsel, muss Karl Geiger schmunzeln. Natürlich kenne er die volkstümliche Faustregel „von O bis O“, von Oktober bis Ostern, für die Nutzung der Winterreifen.

„Mir ist es so aber lieber, als wenn ich die Sommerreifen zu früh draufpacke“, sagt der Skispringer bei einem recht spontanen RZ-​Gespräch im Obergeschoss der WWG Autowelt in Schwäbisch Gmünd, während man sich unten, in der Werkstatt, um sein Auto kümmert. „Wenn es dann noch mal glatt wird, habe ich schlechte Karten.“

Seit November ist Geiger Markenbotschafter des in Hussenhofen ansässigen Audi-​Händlers, durfte zum Start des Weltcup-​Winters 2022/​23 gar einen Neuwagen in Empfang nehmen. Darauf folgte in der vergangenen Woche nun der allererste Reifenwechsel des Oberstdorfers bei der WWG Autowelt.





