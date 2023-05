Normannia Gmünd: Der nächste Schritt in Richtung Relegation

Die Vizemeisterschaft ist für den Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd zwar greifbar, aber Stephan Fichter hebt trotz der glänzenden Ausgangslage nach dem 3:0-Heimsieg gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall den Zeigefinger.

Mittwoch, 10. Mai 2023

In der Fußball-​Verbandsliga sieht es aktuell danach aus, dass sich der 1. FC Normannia Gmünd die Vizemeisterschaft schnappen wird. Das Polster auf den Dritten aus Schwäbisch Hall, den man am Samstag souverän mit 3:0 besiegt hat, beträgt nun neun Punkte bei noch fünf ausstehenden Spielen.



So gut es auch aussehen mag, so groß die Euphorie auch ist, möchte Stephan Fichter, Sportlicher Leiter der Normannia, noch nicht in den allgemeinen Jubel mit einstimmen. Der eigenen Mannschaft aber sprach er nach dem Sieg im Topspiel ein Riesenkompliment aus. Diese Leistung war nicht selbstverständlich, denn in diesem Duell mit zumindest vorentscheidendem Charakter war ordentlich Druck vorhanden bei den Protagonisten. „Das war ein rundum gelungener Auftritt“, so Fichter.

Doch Vorsicht, es seien noch 15 Punkte zu vergeben, „und wir sind nur neun vorne. Ich bin in Mathe nicht so gut, aber das reicht leider noch nicht. Der Fokus muss bleiben, die Konzentration hochgehalten werden. Wir haben noch schwierige Spiele vor der Brust. In dieser Liga gewinnt man gegen kein Team im Vorbeigehen“, sagt Fichter und fügt schmunzelnd an: „Im Fußball hat man schon die wildesten Dinge erlebt, deswegen werden wir nun auch nichts planen, ehe irgendwas fix ist.“ Damit spielt er auf die potenzielle Relegation zur Oberliga an, zu der die Vizemeisterschaft berechtigen würde.





