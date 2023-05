Riedäcker: Seniorengerechte Wohnungen und Tagespflege in Bettringen

Foto: Astavi

Die VGW investiert im Stadtteil Bettringen in den Neubau eines seniorengerechten Wohnhauses in den Riedäckern rund drei Millionen Euro. Am Mittwoch wurde das Richtfest gefeiert; die Wohnungen sollen im Mai 2024 bezugsfertig sein.

Mittwoch, 10. Mai 2023

Gerold Bauer

20 Sekunden Lesedauer



In diesem Mehrfamilienhaus, von dem nun der Rohbau steht, entsteht hochwertiger Wohnraum für Familien und Alleinstehende — mit rund 70 bis 80 Quadratmetern pro Wohneinheit. Die Wohnungen werden zum Teil verkauft, zum Teil vermietet.





Mehr über das VGW-​Projekt und das Richtfest erfahren Sie am 11. Mai in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



288 Aufrufe

82 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen