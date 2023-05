„Schiller-​Tafel“ in Lorch enthüllt

Foto: astavi

Nicht nur Marbach ist Schiller-​Stadt – Lorch ist es ebenfalls: Friedrich Schiller ging dort zur Schule. Zu seinem Todestag am 9. Mai wurde nun eine Gedenktafel am Schillerhaus in der Stuttgarter Straße enthüllt.

Mittwoch, 10. Mai 2023

Sarah Fleischer

31 Sekunden Lesedauer



Am Dienstag, den 9. Mai war der 218. Todestag eines der bedeutendsten deutschen Dramatiker, Lyriker und Essayisten. Aus diesem Grund wollte der Vorsitzende des Freundeskreises Kloster Lorch, Manfred Schramm, die Geschichte von Friedrich Schiller aufarbeiten.



Eine Tafel vor seinem ehemaligen Wohnhaus erinnert nun daran, dass der Dichter und Denker einen Teil seines Lebens in der kleinen Stadt an der Rems verbrachte.







Wo genau das „Schillerhaus“ steht und wann eine Schiller-​Führung durch Lorch ansteht, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

190 Aufrufe

124 Wörter

1 Stunde Online



