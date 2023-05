Alina Böhm startet bei Judo-​WM in Katar

Die Böbinger Judoka Alina Böhm kämpft am Freitag in der katarischen Hauptstadt Doha. Es geht um nicht weniger als den Weltmeistertitel in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm. Heimtrainer Sven Albrecht vom Judozentrum Heubach traut ihr den Einzug ins Poolfinale zu, das gleichzeitig das Viertelfinale ist.

Donnerstag, 11. Mai 2023

Unter den 37 Athletinnen aus 30 Nationen, die in dieser Klasse antreten, ist die Europameisterin von der Ostalb auf Startplatz sechs gesetzt und damit bereits für die Runde der besten 32 qualifiziert. Dort trifft sie am Freitagvormittag zunächst auf die Südkoreanerin Yoon Hyun-​ji.

„Über sie ist mir nichts bekannt“, kann Sven Albrecht vom Judozentrum Heubach nicht mit Tipps dienen. Überhaupt, fügt der Heimtrainer von Alina Böhm, die inzwischen meistens in Köln trainiert, hinzu, habe er im Pool der Teilnehmerinnen nicht so viele bekannte Gesichter gefunden.

Bei denen, auf die das zutrifft, spricht der Trend jedoch meistens für die Böbingerin: So schickte sie die Italienerin Alice Bellandi, die dieses Mal von Startplatz eins grüßt, in der Vergangenheit schon mehrmals auf die Matte.

Auch die hoch gehandelte Französin Audrey Tcheuméo hatte zuletzt beim Grand Slam in Antalya gegen Böhm das Nachsehen. Das Turnier in der Türkei, zugleich der jüngste Leistungsnachweis von Böbingens Judo-​Ikone, beendete sie auf Rang drei.





Welcher Titelkampf aus 2022 im Poolfinale eine Neuauflage erleben könnte und wie die Heubacher Judoka Alina Böhms Kämpfe verfolgen, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 11. Mai.



