Fritz-​Schösser-​Medienpreis 2022 für Thorsten Vaas

Foto: aok-​bv

Thorsten Vaas, Redaktionsleiter der Rems-​Zeitung, hat für seinen Artikel „Elbphilharmonie im Ostalbkreis“ den Fritz-​Schösser-​Medienpreis 2022 gewonnen. Weitere Auszeichnungen gingen an die „Zeit“ und die ARD.

Donnerstag, 11. Mai 2023

Sarah Fleischer

35 Sekunden Lesedauer



Ein weiterer zweiter Platz ging an Viktoria Morasch von der „Zeit“, der dritte Platz an Alina Reichardt vom „Focus“. Für die Dokumentation „Wer pflegt Mama?“ erhielt Lena Oldach von der ARD einen Sonderpreis.



Der Fritz-​Schösser-​Medienpreis ist der zweite journalistische Preis, den Vaas in diesem Jahr erhält.







Wie die Jury ihre Wahl begründet und wofür der Fritz-​Schösser-​Medienpreis verliehen wird, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Am Mittwochabend fand im Rahmen der Feierlichkeiten zu „140 Jahre AOK“ auch die Verleihung des Fritz-​Schösser-​Medienpreises 2022 statt. Platz eins des zum zweiten Mal ausgelobten Preises ging an Veronika Schreck vom Main-​Echo in Aschaffenburg. Auf Platz zwei landete „Elbphilharmonie im Ostalbkreis“ der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



99 Aufrufe

141 Wörter

13 Minuten Online



Beitrag teilen