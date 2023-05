Macht künstliche Intelligenz arbeitslos?

Die ingenieurwissenschaftliche Seite der Digitalisierung nahm Prof. Dr. Marcus Liebschner von der Hochschule Aalen in der Programmreihe „Kultur der Digitalität“ an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd unter die Lupe.

Donnerstag, 11. Mai 2023

Gerold Bauer

Seit der Industrialisierung sind immer wieder Schübe zu verzeichnen, in denen menschliche Arbeit durch Maschinen leichter, aber auch gänzlich ersetzt wurde. Im Zuge der Digitalisierung scheint nun mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) die letzte Bastion des Glaubens an die menschliche Sonderstellung massiv in Frage gestellt zu sein.





