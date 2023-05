TSB Gmünd: Positives Heimfinale soll gelingen

Vor dem letzten Heimspiel der Saison galt es für den Handball-​Oberligisten TSB Gmünd die zweite deutliche Klatsche innerhalb eines Monats aufzuarbeiten. Die Gäste des TV Weilstetten sind längst abgestiegen, reisen am Samstag (20 Uhr/​Großsporthalle) aber mit Rückenwind an.

Donnerstag, 11. Mai 2023

Alex Vogt

Die Rollen sind ziemlich eindeutig zwischen dem Tabellenneunten und dem auf Rang 16 liegenden Gast. Zumal der TSB die vergangenen drei Duelle mit dem TV Weilstetten für sich entschied, schon das Hinspiel (37:32) war eine klare Angelegenheit. Demnach sollte der favorisierte TSB auch am Samstag eigentlich nichts anbrennen lassen, um sich mit einem Sieg vom eigenen Publikum zu verabschieden.



An dieser Marschroute will Michael Stettner keine Zweifel aufkommen lassen. „Keine Frage, wir wollen nochmals ein gutes Spiel zeigen und einen schönen Abschluss hinlegen“, sagt der TSB-​Trainer. Gleichzeitig wiederholt er sein bekanntes Mantra: „Wir kriegen diese zwei Punkte nicht geschenkt.“

Stettner hat registriert, dass die Gäste von der Zollernalb zuletzt mit „richtig guten Ergebnissen“ auf sich aufmerksam machten. Obwohl das Ende von sieben Jahren Oberliga-​Zugehörigkeit bereits Anfang April besiegelt war, feierte Weilstetten zwei souveräne Siege in Knielingen (41:33) und gegen Konstanz II (36:32).







Was Michael Stettner rückblickend zu der 22:36-Klatsche des TSB Gmünd in Plochingen und zum Gegner aus Weilstetten sagt, lesen Sie im Vorbericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 12. Mai.







