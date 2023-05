Weststadt: Rad– und Fussweg jetzt mit weniger Beton und mehr Übersicht

Foto: svgd

Viel breiter wurde der Geh– und Radweg entlang der Rems in der Weststadt von Schwäbisch Gmünd zwar nicht, aber die Kurve ist nun überschaubar. Dazu wurde ein Teil des Betons an einem alten Brückenpfeiler der Klepperle-​Trasse abgetragen.

Donnerstag, 11. Mai 2023

Gerold Bauer

38 Sekunden Lesedauer



Der Fahrrad– und Gehweg in der Weststadt entlang der Rems ist sehr beliebt – allerdings gab es bisher im Bereich des Pfeilers der alten Klepperle-​Brücke eine unübersichtliche Stelle, die im Begegnungsverkehr ein Sicherheitsrisiko darstellte.Was beim Weststadt-​Forum im Frühjahr angekündigt worden war, wurde nun von der Stadt realisiert, um diese Gefahrenstelle zu beseitigen: Im Kurvenbereich wurde der Vorsprung am Brückenwiderlager entfernt und damit die Sichtverhältnisse an dieser Stelle verbessert.Dieser Weg hat eine wichtige Bedeutung als Ost-​West-​Radverbindung zwischen der Weststadt und der Innenstadt via Schwerzerallee. Durch ein Angebot an schnellen und sicheren Radwegen soll die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger gefördert werden, bei Fahrten in die Innenstadt auf das Auto zu verzichten und stattdessen das Fahrrad zu benutzen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



333 Aufrufe

155 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen