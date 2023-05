B 29 bei Lorch: Eine Spur weniger

Von Freitag, 19. Mai, bis Dienstag, 4. Juli, werden im Bereich der Anschlussstelle Lorch-​West am westlichen Ortsrand von Waldhausen die Fahrbahnübergänge erneuert. Die Folge: Eine Fahrspur muss gesperrt werden.

Freitag, 12. Mai 2023

Thorsten Vaas

Die Baustelle befindet sich am Brückenbauwerk der B 29 über die Rems und der K 3272 A. Die Arbeiten werden in vier Bauabschnitten durchgeführt – zunächst in Fahrtrichtung Stuttgart, im Anschluss daran in Fahrtrichtung Aalen – jeweils unter Sperrung einer Fahrspur. Damit bleibt die B 29 in Richtung Stuttgart beziehungsweise Aalen während des gesamten Bauzeitraums über mindestens eine Fahrspur befahrbar. Zusätzlich muss im dritten und vierten Bauabschnitt bei der Anschlussstelle die Auffahrt Richtung Aalen voll gesperrt werden. Die Auffahrt auf die B 29 in Fahrtrichtung Aalen erfolgt in diesem Zeitraum über die Anschlussstelle Lorch-​Ost. Eine Umleitung wird eingerichtet.







