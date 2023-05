B 29 zwischen Essingen und Aalen ein ganzes Jahr gesperrt

Foto: ard

Die Bundesstraße 29 wird ab 12. Juni zwischen Essingen und Aalen für ein ganzes Jahr voll gesperrt sein. Eine ortsnahe Umleitung führt während des vierspurigen Ausbaus über die Daimler– und Humboldtstraße in Essingen.

Freitag, 12. Mai 2023

Gerold Bauer

Eine solche Vollsperrung war für diesen Ausbauabschnitt in den ursprünglichen Planungen und auch in der Ausschreibung gar nicht vorgesehen. In Abstimmung mit allen Beteiligten einschließlich der Baufirmen habe sich dann aber die Überzeugung durchgesetzt, dass bei einer kompletten Vollsperrung die Vorteile überwiegen, sagte am Donnerstag der Leiter des Baureferats Ost des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart, Heiko Engelhard, beim Ortstermin an der Baustelle in Essingen. Eine Vollsperrung bringe beim vierspurigen Ausbau eine Zeitersparnis und sei der Qualität der Bauarbeiten und der Bauabwicklung förderlich.





