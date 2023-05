Bier statt Barbie im Haus Böttinger

jtw

In die ehemaligen Räume des Spielwarenfachhändlers Böttinger soll eine Gastronomie einziehen. Wie diese aussehen könnte, zeigt bereits eine Visualisierung im Schaufenster.

Freitag, 12. Mai 2023

Jürgen Widmer

29 Sekunden Lesedauer



„Das ist richtig. Allerdings ist noch unklar, wie das Konzept genau aussehen wird“, sagt er. Hinweise könnte eine Visualisierung geben, die im Schaufenster des Gebäudes hängt.







Wie der Raum innen aussehen könnte, wie weit die Gaststätte im ehemaligen Woha ist, und wie Alexander Groll die Situation in der Gmünder Gastronomie einschätzt, lesen Sie alles in der Rems-​Zeitung am Freitag.



Es tut sich wieder etwas in der Gmünder Gastro-​Szene. In das mächtige Gebäude im Milchgässle 5 soll ein Gastronomiebetrieb einziehen. Dies hat der städtische Wirtschaftsförderer Alexander Groll auf Anfrage der Rems-​Zeitung bestätigt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1050 Aufrufe

116 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen