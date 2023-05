Gmünd: „KraftGestein“ verkauft Sandrose für St. Elisabeth

Foto: fvse

Im Geschäft „KraftGestein“ in der Vorderen Schmiedgasse in Schwäbisch Gmünd steht eine Sandrose, eine fast 20 Kilogramm schwere Kristallstruktur, zum Verkauf. Der gesamte Erlös soll der Gmünder Wohnungslosenhilfeeinrichtung St. Elisabeth zugutekommen.

Freitag, 12. Mai 2023

Benjamin Richter

57 Sekunden Lesedauer



Der Anfang März in der Vorderen Schmiedgasse 16 eröffnete Laden „KraftGestein“ lädt ein, „sich selbst und die wundervolle Welt der Mineralien in geschütztem Rahmen kennenzulernen“.

Derzeit steht dort eine große, knapp 20 Kilogramm schwere Sandrose zum Verkauf. Der Erlös soll voll und ganz der Gmünder Wohnungslosenhilfeeinrichtung St. Elisabeth zugutekommen. So will es die Spenderin Renate Serey aus Heubach, und so will es der Ladenbesitzer Idris Al-​Abyad.

„Die Sandrose fördert in uns mit Hilfe spielerischer Kreativität unseren ureigenen Ausdruck“, erläutert Al-​Abyad, Experte für Mineralien und Kristalle. „Sie unterstützt uns dabei, Phasen der erhöhten Empfindsamkeit in ein gesundes Maß zu bringen, indem sie heftige Gefühle entspannt.“

So sei dies ein absolut passender Stein für kreative Räume, wie Kunst-​Ateliers, Musik-​Räume oder auch Arztpraxen und Heilpraktiker-​Behandlungsräume.

Da der Verkaufserlös an St. Elisabeth gespendet wird, ist für die Sandrose auch nur ein Mindestpreis von 350 Euro angegeben. „Wer mehr geben will, hilft damit St. Elisabeth natürlich auch noch besser“, sagt Al-​Abyad und hofft auf einen großzügigen Käufer oder eine großzügige Käuferin.





Wie man wasserlösliche und wasserunlösliche Sandrosen auseinanderhalten kann und welche weitere erfreuliche Nachricht es für St. Elisabeth gibt, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die gesamte Ausgabe ist auch digital im iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



154 Aufrufe

231 Wörter

24 Minuten Online



Beitrag teilen