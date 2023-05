Kliniken Ostalb: 30 Millionen Euro Minus erwartet

Neben Kliniken treiben Tarifabschlüsse und ÖPNV die Ausgaben in die Höhe. Allein das Klinikdefizit wird in diesem und im nächsten Jahr jeweils 30 Millionen Euro betragen.

Freitag, 12. Mai 2023

Thorsten Vaas

Eine weiterhin latente Inflation, ein aktueller Ifo-​Geschäftsklimaindex, der eher auf eine stagnierende Wirtschaft in diesem Jahr verweist, und hohe Tarifabschlüsse im Öffentlichen Dienst – „das alles stellt uns beim Haushalt für große Herausforderungen“, hat Kreiskämmerer Karl Kurz in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung und Finanzen des Kreistags unterstrichen. Und das sowohl im laufenden Kreisetat 2023, für den er seinen Zwischenbericht abgab, wie auch bei Aufstellung eines ausgeglichenen Kreishaushalts für 2024. Der schlimmste Brocken dabei bleiben die Kliniken: Für sie rechnet Kurz in diesem und im kommenden Jahr mit einem Defizit von jeweils 30 Millionen Euro, das voll aus dem Kreisetat gedeckt werden muss. Für das laufenden Jahr waren dabei lediglich 20 Millionen „eingepreist“.





