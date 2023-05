Normannia Gmünd: Jonas Kurz kehrt zurück

Beim Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd steht schon der Großteil des Kaders für die neue Saison fest. Jetzt gilt es für den Sportlichen Leiter Stephan Fichter, mit potenziellen Neuzugängen Gespräche zu führen. Ein sehr erfolgreiches Gespräch hat er mit Jonas Kurz geführt, der sich ab der kommenden Saison der Normannia anschließen wird.

Kurz ist 19 Jahre jung und 1,80 Meter groß und fühlt sich sowohl in der defensiven Zentrale als auch in der Innenverteidigung am wohlsten. Und Kurz ist kein Unbekannter im Gmünder Schwerzer, spielte er doch von 2013 bis 2018 bereits für die Normannia in der Jugend, ehe er nach einem Jahr in der C-​Jugend für zwei weitere Jahre zum SSV Ulm 1846 gewechselt war. Im zweiten Jahr als B-​Jugendlicher zog es ihn schließlich zur SG Sonnenhof Großaspach.



„Ich freue mich sehr auf den neuen Abschnitt bei der Normannia. Die Gespräche mit der Sportlichen Leitung und dem Trainer waren sehr positiv. Es ist ein tolles Gefühl, zu meinem Jugendverein zurückzukehren, um die ersten Schritte im Herrenbereich zu gehen“, freut sich der junge Mittelfeldakteur.

Aktuell spielt der junge Mutlanger in der U19 des „Dorfclubs“ in der A-​Junioren-​Oberliga. Hier hat er 23 Spiele bestritten und vier Tore erzielt, obwohl er eher defensiv ausgerichtet ist.





Wie sich Stephan Fichter und Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic zu diesem Neuzugang äußern, lesen Sie im Bericht von Claus-​Jörg Krischke in der Rems-​Zeitung vom 13. Mai.



