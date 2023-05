Normannia Gmünd: Zu Gast beim Fünften

Der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd ist an diesem Wochenende erst am Sonntag im Einsatz. Angepfiffen wird das Auswärtsspiel des Tabellenzweiten bei Calcio Leinfelden-​Echterdingen um 15 Uhr.

Freitag, 12. Mai 2023

Alex Vogt

Wenn die Zeichen auch auf Vizemeisterschaft stehen, so werde man nichts planen und auch nicht den Begriff der potenziellen Relegation oder gar der Oberliga inflationär gebrauchen. Beim FCN wolle man sich einzig und allein auf die kommenden Aufgaben konzentrieren, nur darauf liege der Fokus.





Was Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic über die Stärken von Calcio Leinfelden-​Echterdingen sagt, lesen Sie im FCN-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 12. Mai.



In der Fußball-​Verbandsliga sind noch fünf Spieltage zu absolvieren und für Normannia Gmünd sieht es derzeit wirklich gut aus. Mit neun Punkten Vorsprung vor Schwäbisch Hall, das man am vergangenen Wochenende souverän mit 3:0 besiegen konnte, tritt man nun die Reise nach Echterdingen an. Dort erwartet am Sonntag Calcio Leinfelden-​Echterdingen die Mannschaft von Zlatko Blaskic. Alleine die Tabellensituation, Calcio ist Fünfter, wird die Normannia mit größtem Respekt anreisen lassen.

