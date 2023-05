Sittliche Bedenken gegen Schießtalsee Gmünd

Vor 90 Jahren legten Moralapostel im Gmünder Rathaus noch ihr Veto gegen eine moderne gemischtgeschlechtliche städtische Badeanstalt am Schießtalsee ein. Erst 20 Jahre später gab’s endlich den feierlichen Eröffnungs-„Beckensitz“ des Oberbürgermeisters.

An diesem Wochenende wird in Schwäbisch Gmünd nicht nur die Eröffnung der Freibadsaison gefeiert, sondern ganz besonders auch die Reaktivierung des Schießtalsees als Badegwässer. Das Bud Spencer Bad wird sozusagen zum Gmünder Seebad, was auch eine Rückkehr zu den Wurzeln der Freibadanlage bedeutet. Bei Generationen von Gmündern ist das Schießtal verbunden mit vielen sonnigen Erinnerungen. Mit einer Dauer– und Geschwisterkarte ab 6.50 Mark hieß der Badeort im Sommer über: Schießtal!Der Weg zum Schießtal-​Freibad war zunächst gar nicht lustig, sondern kommunalpolitisch bierernst: Während es heute um Fragen zu Wasserqualität und Naturschutz geht, hatte vor 90 Jahren Oberbürgermeister Karl Joseph Lüllig bei der Vorlage der Pläne für Bau einer Badeanstalt am Schießtalsee im Gemeinderat mit schweren moralischen Bedenken zu kämpfen. Das Vorhaben der Einrichtung eines gemischtgeschlechtlichen Badesees erschien damals im katholisch geprägten Gmünd Moralaposteln im Rathaus offenbar mit der Angst vor teuflischen Umtrieben verknüpft.

