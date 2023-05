Bahnstreik während der Abschlussprüfung: Was gilt für Schüler?

Archiv-​Foto: edk

Die Gewerkschaft EVG kündigt für die Zeit von Sonntag bis Dienstag umfassende Streiks im Bahnverkehr an, auch bei GoAhead. Gleichzeitig beginnen an Real– und Werkrealschulen die Abschlussprüfungen.

Samstag, 13. Mai 2023

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer







Wie das Kultusministerium Baden-​Württemberg die Sache handhabt und welche Ausnahmeregeln gelten, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Nach aktuellen Informationen der Gewerkschaft soll der Streik von Sonntag, 22 Uhr bis Dienstag, 24 Uhr dauern. Ausgerechnet am Montag beginnen an den Haupt-​Werkreal– und Realschulen in Baden-​Württemberg die Abschlussprüfungen mit dem Fach Deutsch. Prüflinge, die mit dem Zug zur Schule fahren, sind also besonders betroffen.Go Ahead Baden-​Württemberg warnt vor Einschränkungen im Zugverkehr und Zugausfällen. Fahrgäste sollten sich rechtzeitig, sprich vor Sonntag, um andere Reisezeitpunkte oder alternative Transportmittel zu kümmern.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



150 Aufrufe

123 Wörter

25 Minuten Online



Beitrag teilen