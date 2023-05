Gmünd-​Großdeinbach: Wo Dorfbewohner ihren eigenen Laden haben

Seit zehn Jahren sorgt eine Genossenschaft in Großdeinbach dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger quasi vor der Haustür einkaufen können. Der Dorfladen im alten Schulhaus wird von starkem ehrenamtlichen Engagement getragen. Sogar ein Backhaus gibt es.

Samstag, 13. Mai 2023

Gerold Bauer

Ohne die Gründung von Dorfladen-​Genossenschaften gäbe es weder in Großdeinbach noch in Durlangen oder Lorch-​Waldhausen heute noch einen kleinen Laden, der als Nahversorger die Produkte des täglichen Bedarfs im Sortiment hat. Es waren in allen drei Orten engagierte Menschen, die der allgemein üblichen Marktentwicklung ganz bewusst entgegen wirken wollten und mit Hilfe von Eigenkapital und Ehrenamt die Existenz eines Dorfladens möglich machten.

