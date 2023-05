Gmünder Sommer: Der Wettergott kippt Wermutstropfen ins Progamm zum Auftakt

Foto: Ursula Dubisar

Der Auftakt zum Gmünder Sommer am Wochenende hat eigentich Symbolkraft: Die Natur gibt mit prächtigen Farben „Vollgas“ und lockt die Menschen hinaus, um ihre Freizeit dann buchstäblich im Freien zu erleben. Der Wettergott hatte allerdings andere Pläne und kippte mit Regenwetter kräftige Wermutstropfen in das Wochenendeprogramm. Wer deshalb lieber daheim bleibt, findet im Wochende-​Magazin der Rems-​Zeitung reichlich Lesestoff.

Samstag, 13. Mai 2023

Gerold Bauer

Für viele Menschen ist der Beginn der warmen Jahreszeit ja auch ein Anlass, um den Maler zu bestellen und dem Eigenheim eine Frischzellen-​Kur zu spendieren. Dies hat die Gemeinde Spraitbach mit ihrem historischen Rathaus bereits gemacht.





Mit dem Muttertagskonzert startet im Gmünder Remspark eine Serie von Open-​Air-​Konzerten. Und für Sportler wie Paul Stich aus Bettringen, der für sein Engagement zum „Fußballheld“ gekürt wurde, ist es natürlich am Schönsten, wenn die Sonne auf den Platz scheint. Das beflügelt die Kicker deutlich mehr als eine kalte Dusche aus den Wolken.Wer gerne wandert, ist ebenfalls dankbar, wenn Regenschirme und wasserdichte Jacken zu Hause im Schrank bleiben dürfen. Der weite Blick vom Rosenstein über die bunte Landschaft der Ostalb kann sehr gut mit der zünftigen Einkehr in einer der bewirtschafteten Berghütten verbunden werden. Ein anderes beliebtes Ziel für Leute, die gerne in der Freizeit draußen sind, ist der Ebnisee bei Kaisersbach. Das Gewässer liegt idyllisch im Schwäbischen Wald und bietet sowohl Freizeitspaß als auch Gastronomie. Nicht zuletzt Motorradfahrer machen dort gerne eine Pause.

