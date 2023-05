OB Arnold will mehr Engagement von „Schmiedgässlern“

In der Debatte im Gemeidnerat um die zukünftige Gestaltung der Hinteren und Vorderen Schmiedgasse hat OB Richard Arnold die Bewohner und Gewerbetreibenden zu mehr Engagement aufgerufen. Was er sich davon erwartet.

Samstag, 13. Mai 2023

Jürgen Widmer

Zudem hatte es aus Reihen von Anwohnern und Gewerbetreiben deutlich vernehmbares Murren an den derzeitigen Umständen gegeben.



Arnold spielte den Ball aber zunächst an die Gewerbetreibenden zurück.





Was der OB sich vorstellt und mit welchen Befürchtungen die Händler leben, lesen sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Die Debatte im Gemeinderat war überraschend lang und engagiuert. Dabei standen die Schmiedgassen eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung. Auslöser für die erneute Debatte im Gemeinderat waren zwei Umstände. So hatte die damalige Linken-​Fraktion, die sich mittlerweile in söl (sozial.ökologisch.links) umbenannt hat, sieben Fragen an die Stadtverwaltung zum Vorgehen in den Schmiedgassen gestellt.

