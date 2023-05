SG Bettringen: Paul Stich trägt Jugendfußball in der DNA

Mit seinen 24 Jahren gilt Paul Stich bei der SG Bettringen bereits als „Urgestein“. Fast alle Jugendteams des Vereins hat er schon mal trainiert, auch sein FSJ dort geleistet. Dieses Engagement brachte ihm vor Kurzem den Förderpreis „Fußballhelden“ des Württembergischen Fußballverbands (WFV) ein – und eine Bildungsreise, die ihn Mitte Mai nach Santa Susanna bei Barcelona führt.

Samstag, 13. Mai 2023

Benjamin Richter

„Ich wusste vorher gar nicht, dass dieser Preis existiert“, fällt Paul Stich als Erstes auf die Frage ein, wie es zu der Auszeichnung gekommen sei. Gut fünf Monate sind seit dem Ehrungsabend im Dezember in Giengen an der Brenz vergangen, bei dem der Bettringer die Würdigung in Empfang nehmen durfte.

Für Paul Stich waren es durchaus besondere Monate: Verbrachte er doch zwei von ihnen in Mexiko, um Mädchen und Jungen aus benachteiligten Familien im Rahmen eines Bildungsprojekts Englisch beizubringen.

Im dritten Mastersemester seines Lehramtsstudiums sei dafür der passende Zeitpunkt gewesen, bevor es mit dem Schreiben der Abschlussarbeit ernst werde, erklärt Paul Stich. Und skizziert, was ihn dazu bewegte, die Lehrerlaufbahn einzuschlagen: „Nach dem Abi wusste ich erst mal nicht, was ich machen wollte. Ich wollte weiter Fußball spielen, habe mich aber auch für den Lehrerberuf interessiert. Es lag nahe, beides miteinander zu verbinden.“

Das tat Stich zunächst mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) an der Bettringer Uhlandschule in Kooperation mit seinem Verein, der SG Bettringen. Der Sportunterricht an der Grundschule bildete den Schwerpunkt seines Einsatzfeldes.





