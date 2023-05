Fußball: 1. FC Normannia unterliegt mit 0:3 bei Calcio Leinfelden-​Echterdingen

Die 0:3 (0:1)-Niederlage des zweitplatzierten Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd auswärts beim Tabellenfünften Calcio Leinfelden-​Echterdingen hat Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic nach dem Spiel mit deutlichen Worten quittiert.

Sonntag, 14. Mai 2023

Thomas Ringhofer

In der Fußball-​Verbandsliga hat es den Tabellenzweiten Normannia Gmünd nach zuletzt vier Siegen in Serie, in denen man nicht einen einzigen Gegentreffer hatte hinnehmen müssen, mal wieder erwischt. Mit 0:3 (0:1) musste sich die Mannschaft von Zlatko Blaskic bei Calcio Leinfelden-​Echterdingen geschlagen geben. Blaskic hat nach der Partie mit deutlichen Worten nicht gegeizt: „Wir haben auch in der Höhe absolut verdient verloren. Calcio hat unsere Lethargie und Schlafmützigkeit sehr gut ausgenutzt.“





Bereits in den Anfangsminuten zeigte sich, was Calcio vorhatte. Aggressiv gingen die Gastgeber zu Werke, ohne zu Beginn jedoch zu guten Chancen zu kommen. Dann aber probierte es Daniele Cardinale, sein Schuss flog am Normannia-​Gehäuse vorbei (12. Minute).





Nun kam auch der FCN nach vorne. Tim Grupp bediente Adnan Rakic, der sich über außen durchsetzte und den Ball in die Mitte brachte. Calcio klärte vor dem lauernden Alexander Aschauer (18.). Kurz darauf schien es, dass die Normannia die Situation bereits geklärt hatte, doch Joao Viktor Schick klaute den Ball und bediente Cardinale, der in der 19. Minute zum 1:0 vollstreckte.





