Muttertagskonzert im Stadtgarten zum Auftakt des „Gmünder Sommers“

Mit klassischen Werken, aber auch mit Kompositionen aus dem Bereich der Unterhaltungsmusik läutete das Gmünder Kurorchester den „Gmünder Sommer“ ein, der von nun ab bis in den Oktober hinein mit vielen Veranstaltungen aufwarten kann.

Sonntag, 14. Mai 2023

Gerold Bauer

Die Mitglieder des Kurorchesters (das aus dem einstigen Gmünder Seniorenorchester hervor gegangen war) zeigten sich unter der bewährten Stabführung von Musikschulleiter Friedemann Gramm als gute Unterhalter im vollbesetzten Foyer des Stadtgartens. Jara Veit am Bass und Sopranistin Gertrud Dangelmaier glänzten als Solisten.



Ramona Kunz-​Glass als Vorsitzende des Gmünder Stadtverbands Musik und Gesang sowie Oberbürgermeister Richard Arnold zeigten sich stolz darauf, dass Gmünd in den kommenden Monaten so viele Veranstaltungen bieten kann. Neben kulturellen Terminen seien es auch die bunten Feste, die für Lebensqualität in der Stadt sorgen.







