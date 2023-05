12-​Stunden-​Remstalwanderung an Christi Himmelfahrt

Foto: Schwäbischer Albverein

Bei der 12-​Stunden-​Remstalwanderung an Christi Himmelfahrt werden die Kommunen des oberen Remstals umrundet. Auf abwechslungsreichen Routen können Wanderer die Landschaft des Remstal genießen.

Montag, 15. Mai 2023

Sarah Fleischer

Welche Kommunen auf der Route liegen und wo Sie sich anmelden können, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Am 18. Mai findet die 12-​Stunden-​Wanderung statt. Dabei werden die Kommunen des oberen Remstals umrundet — vorwiegend auf dem RemstalWeg sowie auf kleinen Nebenrouten. Die Wanderung bietet in ihrem Verlauf viel Abwechslung: Am Fuße des Rosenstein mit herrlichen Aussichten, durch Wälder, Streuobstwiesen und Felder. So lässt sich Natur erleben!

