50 Jahre Ostalbkreis: Mögglingen präsentiert sich

50 Jahre gibt es nun den Ostalbkreis, und dies wird dezentral in den dazu gehörenden Städten und Gemeinden gefeiert. An diesem Wochenende präsentierte sich die Gemeinde Mögglingen mit ihren Sehenswürdigkeiten — und blickte dabei noch deutlich länger als fünf Jahrzehnte in die Vergangenheit.

Montag, 15. Mai 2023

Gerold Bauer

Mit einem reichhaltigen Programm, gestaltet von den Vereinen und einem überragenden bürgerschaftlichen Engagement, lud Mögglingen am Samstag aus Anlass des 50jährigen Jubiläums des Ostalbkreises zu vielfältigen Entdecker– Aktionen ein. Die stellvertretende Bürgermeisterin Irmgard Sehner hieß die Gäste herzlich willkommen.





Lesen Sie in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung, was es alles in Mögglingen zu sehen gibt!



