Gentian Lekaj wechselt zu Normannia Gmünd

Foto: Jani Pless

Stephan Fichter, Sportlicher Leiter des Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd, bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Saison und hat nun Stürmer Gentian Lekaj vom Oberligisten Göppinger SV verpflichtet.

Montag, 15. Mai 2023

Alex Vogt

47 Sekunden Lesedauer



Zwar ist der 28-​Jährige in Esslingen geboren, doch seine fußballerische Ausbildung genoss er unter anderem in den Jugendmannschaften der Stuttgarter Kickers, des 1. FC Nürnberg (U17 bis U19) und beim Chemnitzer (U19).



Im Aktivenbereich spielte er von der Saison 2015/​16 an vier Jahre bei Calcio Leinfelden-​Echterdingen und erzielte in 93 Spielen 31 Tore. 2019 ging Lekaj zum Oberligisten Göppinger SV, bei dem er schnell zum Stammspieler avancierte und bisher in 76 Spielen 17 Mal traf. In der aktuellen Oberligasaison kommt er bei 23 Einsätzen auf vier Treffer und drei Vorlagen.





Was Stephan Fichter und Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic zu diesem Sommer-​Neuzugang sagen, lesen Sie im Bericht von Claus-​Jörg Krischke in der Rems-​Zeitung vom 16. Mai.







„Die Gespräche mit Stephan Fichter waren sehr positiv. Deshalb war es einfach, mich für die Normannia zu entscheiden. Ich freue mich, in einem gut strukturierten Verein mit einem klaren Plan zukünftig meinen Beitrag zum größtmöglichen Erfolg leisten zu können“, sagt Lekaj.

