Karren Forster Academy tanzt „Dornröschen“ im Stadtgarten

Die Elevinnen der Ballettschule Karren Forster Academy boten am Samstagabend im Stadtgarten „Dornröschen“ von Peter Tschaikowsky dar. Die erste Inszenierung von Elena Pavlova-​Hartalampieva wurde populär unterstützt von zwei Solisten der Oper Sofia aus Bulgarien.

Montag, 15. Mai 2023

Sarah Fleischer

Die Elevinnen der Ballettschule Karren Forster Academy tanzten mit viel Begeisterung zur Musik von Tschaikowsky, mit den bulgarischen Gästen Marta Petkova und Nikola Hadjitanev in den Hauptrollen.

