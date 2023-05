Bettringen: Noch viel zu tun für „Berliner Meile“

Der Berliner Weg schlängelt sich fernab der Autos hinter den Häusern von Bettringen-​Nordwest hindurch. Ein Besuch des Ortschaftsrats zeigt, dass bis zur angedachten Flaniermeile noch einiges zu tun bleibt. Außerdem im Fokus: der Jugendtreff und eine geplante App.

Häufig sei in der Vergangenheit der Wunsch an ihn herangetragen worden, dass der Ortschaftsrat einmal für eine Sitzung nach Bettringen-​Nordwest komme, eröffnete Bettringens Ortsvorsteher Karl-​Andreas Tickert am Montagabend eben jene Sitzung.

Zum „Tagungssaal“ war der große Gruppenraum im Jugendtreff in der Oderstraße 8 auserkoren worden. Dort hielt es die gewählten Vertreterinnen und Vertreter und die in großer Zahl erschienenen Bürgerinnen und Bürger zunächst nicht lange – stand doch als erster Punkt eine Begehung der „Berliner Meile“ mit Wolfgang Schiek von der Gruppe „Nordwest Attraktiv“ auf der Tagesordnung.

Das erste Ärgernis lauert wenige Schritte nach Einbiegen von der Oderstraße auf den Berliner Weg, auf Höhe Moselstraße. Wo ein Internet-​Kartendienst weiterhin den Kletterspielplatz anzeigt, ist seit der vergangenen Woche nur mehr eine sandige Brache.

„Der Zustand hat die versicherungstechnischen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt“, hat Wolfgang Schiek aus dem Gmünder Rathaus erfahren – deshalb habe das Garten– und Friedhofsamt das beliebte Klettergerüst nach gut und gerne zehn Jahren über Nacht abgebaut.

Entrüstung unter den Anwohnern; der Spielplatz sei „eins A in Schuss“ gewesen, sagt eine rothaarige Frau. Von der Stadtverwaltung ist am Dienstag auf Anfrage keine Auskunft zu dem Abbau zu erhalten, der auch für Ortschef Tickert überraschend kam: „Mir war es zwar angekündigt worden“, berichtet er, „aber dass es jetzt so schnell geht, hätte ich auch nicht gedacht.“





Wo es auf der „Berliner Meile“ außerdem hakt, wie sich der Jugendtreff Oderstraße neu aufstellen will und wie der Stand der Dinge bei der geplanten Bettringen-​App ist, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

