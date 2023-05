Bezirkspokalfinale: Bettringen II ist Außenseiter

Im Finale um den Bezirkspokal zwischen dem Fußball-​Bezirksligisten Sportfreunde Dorfmerkingen II und der SG Bettringen II aus der Kreisliga A, Staffel I, sind die Härtsfelder in der Favoritenrolle. Anpfiff ist an diesem Donnerstag um 16 Uhr auf dem Sportplatz in Aalen-​Waldhausen.

Ein Blick auf die Punkterunde offenbart jedoch, dass es so überraschend nun doch nicht gekommen ist. Als Bezirksliga-​Aufsteiger hatten die Sportfreunde Dorfmerkingen II zu keiner Zeit etwas mit dem Abstieg zu tun und befinden sich aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz. Und die SG Bettringen II hat sich „nach einer ordentlichen Rückrunde“, wie Trainer Simon Kreilinger sagt, im oberen Tabellendrittel der Kreisliga A, Staffel I, etabliert, ist trotz der zuletzt beiden Niederlagen Fünfter.





Gegen wen sich beide Finalteilnehmer auf dem Weg in dieses Endspiel durchgesetzt haben und mehr zu diesem Bezirkspokalfinale lesen Sie im Vorbericht von Thomas Ringhofer in der Rems-​Zeitung vom 16. Mai.







Mit den zweiten Mannschaften der SG Bettringen und der Sportfreunde Dorfmerkingen stehen sich am Donnerstag, 16 Uhr, im Pokalfinale der Saison 2022/​23 des Fußballbezirks Ostwürttemberg auf dem Sportplatz des SV Waldhausen zwei Teams gegenüber, die man vor dieser Bezirkspokalsaison so nicht unbedingt als potenzielle Endspielteilnehmer auf dem Zettel haben konnte.

