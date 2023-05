Der „Alois“ gehört zum Gmünder Sommer

Foto: myth

Der Alois gehört zum Gmünder Sommer, denn in der warmen Jahreszeit erklingt die Gmünder Altersgenossen-​Hymne an jedem Samstag vom Turm der Johanniskirche.

Dienstag, 16. Mai 2023

Gerold Bauer

20 Sekunden Lesedauer



Am Samstag spielten zwölf Bläserinnen und Bläser der Stadtkapelle Schwäbisch Gmünd den Alois aus allen vier Fenstern des Johannisturms und eröffneten somit die Alois-​Saison. Nun wird in alter Tradition die Gmünder Hymne wieder bis in den Herbst hinein jeden Samstag um 11 Uhr über den Marktplatz erklingen. Höhepunkte sind dabei die Jahrgangsfeste, bei denen der Alois an beiden Umzügen gespielt wird.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



584 Aufrufe

83 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen