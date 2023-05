Flamenco-​Finale für Gschwender Musikwinter

Foto: hat

In die Sommerpause geht der Gschwender Musikwinter traditionell mit dem „Tablao Bilderhaus“. Dabei zaubern die Tänzerinnen und Tänzer feurig-​filigranen Flamenco auf die Bühne. Dieses Jahr war allerdings manches überraschend anders.

Dienstag, 16. Mai 2023

Benjamin Richter

48 Sekunden Lesedauer







Wie alle Jahre war auch die begnadete Flamenco-​Sängerin Alicia Vargas aus Zürich angereist, um das Bilderhaus mit ihrer Stimme zu füllen und die Tänzerinnen und Tänzer zusammen mit Günther begleiten. Neu im Bund der Musiker war in diesem Jahr Heike Voss, eine Cajon-​Spielerin, die bislang mit auf dem Tanzboden stand.Auf der einen Seite bedauerlich für sie, doch wie heißt es doch so schön: „Des Einen sin Uhl, dem Andern sin Nachtigall …“. So erwies sich ihr Cajon-​Spiel bei vielen Stücken als echte Bereicherung, indem es die Palmas in ein neues Licht rückte.Ja, dieses Mal machte der Mai vieles neu im „Tablao Bilderhaus“. Hatte der Musikwinter mit Antonio Lizana schon den „Flamenco Nuevo“ im Programm, so war auch beim Tablao dieses Jahr sehr vieles überraschend anders.

