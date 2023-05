Gartentag im Erdenreich: Ehrenamtliche graben Tulpenzwiebeln aus

Foto: fleisa

Bei durchwachsenem Wetter gruben rund 50 Ehrenamtliche im Stadtgarten die verblühten Tulpen aus. Damit ist der Stadtgarten reif für den Sommer. Doch die alten Tulpenzwiebeln landen keineswegs auf dem Müll.

Dienstag, 16. Mai 2023

Sarah Fleischer

Schon seit 2014, als die Remstal-​Gartenschau endete, kümmern sich Ehrenamtliche um die Bepflanzung im Gmünder Stadtgarten. „Im Frühling werden die Tulpen eingepflanzt, und nun, wenn sie verblüht sind, holen unsere Ehrenamtliche die Zwiebeln wieder aus der Erde“, erläutert Organisatorin Carmen Bäuml. Damit sparen sie auch den Stadtgärtnern einiges an Arbeit. Die Begeisterung sei jedes Jahr wieder groß — zumal die Helferinnen und Helfer die Zwiebeln am Ende mitnehmen und zum Beispiel im heimischen Garten wieder einpflanzen dürfen.

