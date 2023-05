Karl Geiger: Bei jedem Sprung geht es „Zur Sache!“

Martin Kusatz, Vertriebsleiter der WWG Autowelt, Skisprung-​Weltmeister Karl Geiger und WWG-​Geschäftsführer Jürgen Eberle (von links) freuen sich auf den nächsten WWG-​Talk. Foto: Thomas Zehnder

Am 21. Juni kommt der Skisprung-​Weltmeister zum Talk der WWG Autowelt und der Villa Hirzel, präsentiert von der Rems-​Zeitung. Ab Mittwoch gibt es Karten.

Dienstag, 16. Mai 2023

Thorsten Vaas

2 Minuten 3 Sekunden Lesedauer



Nervenkitzel ist seit jeher sein Metier. Schon als kleiner Junge zog es Karl Geiger hinauf auf die Skisprungschanzen, steigerte sich die Höhe der Sprungtürme bis zu den höchsten weltweit. Heute gehört der Oberstdorfer längst zu den Besten der Besten, holte Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Am 21. Juni ist der 30-​Jährige zu Gast bei „Zur Sache!“, dem Talk der WWG Autowelt und der Villa Hirzel, präsentiert von der Rems-​Zeitung.Was es heißt, dass es „Zur Sache!“ geht, braucht Karl Geiger niemand zu erläutern. Skispringen bedeutet, auf die Sekunde genau fokussiert zu sein, um Technik, Kraft und Konzentration abrufen zu können. Denn: „Bei unserem Sport entscheiden Nuancen“, sagt er, der erst in diesem Winter mit einem Titel sowie einer Einzelmedaille von den Weltmeisterschaften zurückgekehrt ist. „Lange Zeit war Skispringen ein Einzelsport. Heute macht es auch mit den Reiz aus, das Gemeinsame im Team zu spüren, mit der Mannschaft zusammen Verantwortung zu übernehmen“, sagt der Oberstdorfer.Gemeinsam mit Moderator Norbert König wird Karl Geiger bei „Zur Sache!“, dem seit vielen Jahren in der Villa Hirzel stattfindenden Talk, einen ersten Rückblick auf all die Jahre seines Skispringens wagen. Auf all die Entbehrungen, die eine solche Bilderbuch-​Karriere mit sich bringt, auf den ständigen Druck, was Hochleistungssport bedeutet, und auf seinen Bezug zur Region Ostalb. Schließlich ist er verheiratet mit einer Leinzellerin, hat gemeinsam mit ihr eine Tochter und ist somit schon verwurzelt rund um Schwäbisch Gmünd. „Ich bin sehr gerne hier. Wir besuchen, wann immer möglich, meine Schwiegereltern, genießen es, hier abschalten zu können. Die Ostalb ist ein wunderbarer Ort zum Erholen.“Im Mittelpunkt des Gesprächs mit Norbert König wird aber auch die neue Saison stehen. Geiger will ein weiteres Mal angreifen und sich den Herausforderungen im nächsten Winter stellen. Dafür wird im Sommer hart gearbeitet. „Die Vorbereitung ist extrem wichtig“, sagen seine Trainer. Somit gilt wie bei den Leichtathleten nur umgekehrt: Ein guter Skispringer wird im Sommer gemacht. Für den Geschäftsführer der WWG Autowelt Jürgen Eberle ist Karl Geiger ein Glücksfall: „Wir freuen uns sehr, dass er sich gemeinsam mit seinem Management im letzten Jahr dazu entschieden hat, Markenbotschafter der WWG Autowelt zu werden. Schon damals bei Vertragsunterschrift war klar, dass er für uns sehr viel Imagewerbung machen wird und uns weit über die Region hinaus vertritt. Das passt bestens zu uns, sind wir doch als großer Audi-​Partner längst auch bundes– und europaweit tätig.“

